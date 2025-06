Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag billiger

Aktie im Blick

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Brenntag SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 59,76 EUR.

Der Brenntag SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 59,76 EUR. Das Tagestief markierte die Brenntag SE-Aktie bei 58,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 59,10 EUR. Von der Brenntag SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 107.503 Stück gehandelt.

Am 04.09.2024 markierte das Papier bei 68,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 51,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 15,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,17 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 70,50 EUR aus.

Brenntag SE veröffentlichte am 14.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,93 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Brenntag SE 0,98 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,73 Prozent auf 4,07 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Brenntag SE am 13.08.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,53 EUR je Aktie in den Brenntag SE-Büchern.

