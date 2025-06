Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Freitagvormittag mit Abschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 60,18 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Brenntag SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 1,4 Prozent auf 60,18 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Brenntag SE-Aktie bisher bei 59,94 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 60,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 11.609 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 68,92 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.09.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,52 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 51,70 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 14,09 Prozent würde die Brenntag SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Brenntag SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,17 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 71,75 EUR je Brenntag SE-Aktie an.

Brenntag SE gewährte am 14.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,93 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,98 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,07 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 4,00 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 13.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Brenntag SE-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 12.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,54 EUR je Brenntag SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Brenntag SE-Investment von vor 3 Jahren verloren

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

Aktien-Analyse: Warburg Research bewertet Brenntag SE-Aktie