Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Freitagmittag mit roter Tendenz

Aktie im Blick

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Brenntag SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 60,26 EUR ab.

Um 11:45 Uhr ging es für die Brenntag SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 60,26 EUR. In der Spitze fiel die Brenntag SE-Aktie bis auf 59,94 EUR. Bei 60,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Brenntag SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 55.327 Stück gehandelt.

Am 04.09.2024 markierte das Papier bei 68,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 14,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,70 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie.

Nachdem Brenntag SE seine Aktionäre 2024 mit 2,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,17 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Brenntag SE-Aktie bei 71,75 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 14.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,93 EUR gegenüber 0,98 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 4,07 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,00 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Brenntag SE am 13.08.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 12.08.2026 dürfte Brenntag SE die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Brenntag SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,54 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Brenntag SE-Investment von vor 3 Jahren verloren

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

Aktien-Analyse: Warburg Research bewertet Brenntag SE-Aktie