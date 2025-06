Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag nahe Vortagesniveau

Kurs der Brenntag SE

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Kaum Ausschläge verzeichnete die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 61,00 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie zeigte sich um 15:48 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 61,00 EUR. Im Tageshoch stieg die Brenntag SE-Aktie bis auf 61,18 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Brenntag SE-Aktie bei 60,34 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 60,62 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 62.389 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.09.2024 bei 68,92 EUR. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 11,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,70 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 17,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,17 EUR, nach 2,10 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Brenntag SE-Aktie bei 71,75 EUR.

Am 14.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,93 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 0,98 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,07 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,00 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.08.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Brenntag SE rechnen Experten am 12.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,54 EUR je Aktie in den Brenntag SE-Büchern.

