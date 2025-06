Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag nahe Vortagesniveau

Kursverlauf

Die Aktie von Brenntag SE zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Brenntag SE-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 60,02 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie bewegte sich um 11:47 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 60,02 EUR. Die Brenntag SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 60,10 EUR aus. Bei 58,90 EUR markierte die Brenntag SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 59,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 74.298 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 68,92 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 14,83 Prozent Plus fehlen der Brenntag SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,70 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,17 EUR. Im Vorjahr erhielten Brenntag SE-Aktionäre 2,10 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 70,50 EUR aus.

Brenntag SE gewährte am 14.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,93 EUR. Im letzten Jahr hatte Brenntag SE einen Gewinn von 0,98 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,00 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,07 Mrd. EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 13.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,53 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Brenntag SE-Investment von vor 3 Jahren verloren

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

Aktien-Analyse: Warburg Research bewertet Brenntag SE-Aktie