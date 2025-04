Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag billiger

Kursverlauf

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 55,54 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 55,54 EUR abwärts. Die Brenntag SE-Aktie sank bis auf 55,34 EUR. Bei 56,34 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Brenntag SE-Aktie belief sich zuletzt auf 23.174 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 78,28 EUR erreichte der Titel am 14.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 29,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 51,70 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 6,91 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,15 EUR, nach 2,10 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 75,91 EUR an.

Am 12.03.2025 lud Brenntag SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,88 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,93 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 3,99 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,94 Mrd. EUR umgesetzt.

Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 14.05.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 07.05.2026.

Experten taxieren den Brenntag SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,93 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Brenntag SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Aktien-Tipp Brenntag SE-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Brenntag-Aktie höher: Aufsichtsrat soll erweitert werden