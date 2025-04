Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

So entwickelt sich Brenntag SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Zuletzt fiel die Brenntag SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 55,08 EUR ab.

Die Brenntag SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr um 1,8 Prozent auf 55,08 EUR ab. In der Spitze fiel die Brenntag SE-Aktie bis auf 55,02 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 56,34 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 104.850 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Am 14.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 78,28 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 42,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,70 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Abschläge von 6,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 2,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,15 EUR je Brenntag SE-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 75,91 EUR.

Brenntag SE gewährte am 12.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,88 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,93 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Brenntag SE 3,99 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.05.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 07.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Brenntag SE.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,93 EUR je Aktie in den Brenntag SE-Büchern.

