Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE präsentiert sich am Dienstagmittag stärker

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 59,96 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für das Brenntag SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 59,96 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Brenntag SE-Aktie sogar auf 60,14 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 59,14 EUR. Bisher wurden heute 38.932 Brenntag SE-Aktien gehandelt.

Bei 68,92 EUR markierte der Titel am 04.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Kursplus von 14,94 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,78 Prozent.

Brenntag SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,17 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Brenntag SE-Aktie bei 70,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Brenntag SE am 14.05.2025 vor. Brenntag SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,93 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,98 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,07 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,00 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 13.08.2025 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 12.08.2026 dürfte Brenntag SE die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,50 EUR je Aktie in den Brenntag SE-Büchern.

