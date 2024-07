Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE legt am Mittwochnachmittag zu

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Zuletzt wies die Brenntag SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 64,50 EUR nach oben.

Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 64,50 EUR. Die Brenntag SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 64,50 EUR. Bei 63,66 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 78.986 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.03.2024 bei 87,12 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,07 Prozent hinzugewinnen. Am 12.07.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 62,42 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Brenntag SE-Aktie 3,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Brenntag SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,14 EUR belaufen. Analysten bewerten die Brenntag SE-Aktie im Durchschnitt mit 79,70 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Brenntag SE am 14.05.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,98 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,40 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11,59 Prozent auf 4,00 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 4,53 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 13.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Brenntag SE veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 06.08.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Brenntag SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,03 EUR fest.

