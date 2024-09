Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE zeigt sich am Dienstagmittag freundlich

Brenntag SE im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Brenntag SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 64,26 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie konnte um 11:46 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 64,26 EUR. Bei 64,36 EUR erreichte die Brenntag SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 63,94 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 20.255 Brenntag SE-Aktien.

Am 01.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,12 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Kursplus von 35,57 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 62,24 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 3,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,12 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Brenntag SE 2,10 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Brenntag SE-Aktie bei 78,70 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Brenntag SE am 13.08.2024. Brenntag SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,23 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 4,18 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,26 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 12.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Brenntag SE veröffentlicht werden. Brenntag SE dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Brenntag SE einen Gewinn von 4,67 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

