Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittwochvormittag nahe Vortagesschluss

Aktie im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Im XETRA-Handel kam die Brenntag SE-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 64,54 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 64,54 EUR. Im Tageshoch stieg die Brenntag SE-Aktie bis auf 64,64 EUR. In der Spitze fiel die Brenntag SE-Aktie bis auf 64,54 EUR. Bei 64,56 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 1.692 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 87,12 EUR markierte der Titel am 01.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Brenntag SE-Aktie. Bei 62,24 EUR fiel das Papier am 14.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 3,56 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,12 EUR. Im Vorjahr hatte Brenntag SE 2,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 78,70 EUR an.

Brenntag SE ließ sich am 13.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,03 EUR. Im letzten Jahr hatte Brenntag SE einen Gewinn von 1,23 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,89 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,18 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,26 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2024 terminiert. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 05.11.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,67 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich schwächer

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX fällt zum Ende des Montagshandels zurück

DAX aktuell: DAX sackt nachmittags ab