Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Montagvormittag ohne große Veränderung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Kaum Ausschläge verzeichnete die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 63,28 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie zeigte sich um 09:02 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 63,28 EUR an der Tafel. Bei 63,38 EUR erreichte die Brenntag SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze fiel die Brenntag SE-Aktie bis auf 63,28 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 63,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.153 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,12 EUR) erklomm das Papier am 01.03.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Brenntag SE-Aktie 37,67 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 62,24 EUR. Dieser Wert wurde am 14.08.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,12 EUR, nach 2,10 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 79,70 EUR für die Brenntag SE-Aktie aus.

Am 13.08.2024 lud Brenntag SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,03 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 12.11.2024 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 05.11.2025 dürfte Brenntag SE die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Brenntag SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,87 EUR je Aktie.

