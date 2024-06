Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag mit Kursplus

So bewegt sich Brenntag SE

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Zuletzt wies die Brenntag SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 64,72 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,5 Prozent auf 64,72 EUR. Bei 64,72 EUR markierte die Brenntag SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 64,66 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 4.704 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Am 01.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,12 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Kursplus von 34,61 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.06.2024 (64,12 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 0,93 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Brenntag SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,14 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 81,09 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.

Brenntag SE ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,98 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 1,40 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,59 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,00 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,53 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 13.08.2024 gerechnet. Brenntag SE dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Brenntag SE-Aktie in Höhe von 5,11 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Brenntag SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Hold für Brenntag SE-Aktie nach Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Analyse

WACKER CHEMIE- und LANXESS-Aktie können von Kaufempfehlung nicht profitieren