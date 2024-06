Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag verlustreich

So bewegt sich Brenntag SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 64,18 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,5 Prozent auf 64,18 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Brenntag SE-Aktie ging bis auf 64,06 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 64,66 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 31.185 Brenntag SE-Aktien.

Am 01.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,12 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Brenntag SE-Aktie somit 26,33 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 21.06.2024 Kursverluste bis auf 64,06 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,14 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 81,09 EUR.

Brenntag SE gewährte am 14.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,98 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,40 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Brenntag SE mit einem Umsatz von insgesamt 4,00 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,53 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,59 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 13.08.2024 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 06.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Brenntag SE-Gewinn in Höhe von 5,11 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

