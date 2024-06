Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag behauptet

Fokus auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 64,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Kaum Ausschläge verzeichnete die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 64,50 EUR. Bei 64,80 EUR markierte die Brenntag SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Brenntag SE-Aktie bei 64,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 64,66 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.650 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Bei 87,12 EUR erreichte der Titel am 01.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.06.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 64,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,59 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten Brenntag SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,14 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 81,09 EUR.

Am 14.05.2024 legte Brenntag SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,98 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,53 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,00 Mrd. EUR.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Brenntag SE am 13.08.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 06.08.2025 dürfte Brenntag SE die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,11 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Brenntag SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Hold für Brenntag SE-Aktie nach Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Analyse

WACKER CHEMIE- und LANXESS-Aktie können von Kaufempfehlung nicht profitieren