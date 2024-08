Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE macht am Mittag Boden gut

Brenntag SE im Blick

Die Aktie von Brenntag SE zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 64,56 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 0,6 Prozent auf 64,56 EUR. Kurzfristig markierte die Brenntag SE-Aktie bei 64,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 64,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 31.497 Brenntag SE-Aktien.

Am 01.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,12 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,94 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.08.2024 (62,24 EUR). Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 3,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,12 EUR. Im Vorjahr hatte Brenntag SE 2,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 79,70 EUR an.

Am 13.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,03 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brenntag SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,23 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,89 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,18 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Brenntag SE rechnen Experten am 05.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,85 EUR je Brenntag SE-Aktie.

