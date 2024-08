Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittwochvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktie im Blick

Die Aktie von Brenntag SE zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Brenntag SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 64,20 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:00 Uhr die Brenntag SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 64,20 EUR. Der Kurs der Brenntag SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 64,26 EUR zu. Die Brenntag SE-Aktie sank bis auf 64,18 EUR. Mit einem Wert von 64,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 1.831 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.03.2024 markierte das Papier bei 87,12 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 35,70 Prozent Plus fehlen der Brenntag SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 62,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Brenntag SE seine Aktionäre 2023 mit 2,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,12 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 79,70 EUR je Brenntag SE-Aktie an.

Brenntag SE ließ sich am 13.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,03 EUR gegenüber 1,23 EUR im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,89 Prozent auf 4,18 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 05.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Brenntag SE.

Von Analysten wird erwartet, dass Brenntag SE im Jahr 2024 4,85 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

