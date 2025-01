Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 56,10 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 56,10 EUR. Die Brenntag SE-Aktie sank bis auf 56,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 56,28 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Brenntag SE-Aktien beläuft sich auf 56.972 Stück.

Am 01.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 87,12 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 35,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 15.01.2025 auf bis zu 54,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 3,39 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,05 EUR. Im Vorjahr hatte Brenntag SE 2,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 76,29 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Brenntag SE am 12.11.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,82 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,48 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,07 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,09 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 12.03.2025 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 11.03.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,58 EUR je Aktie in den Brenntag SE-Büchern.

