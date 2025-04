Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Dienstagmittag mit Einbußen

Kurs der Brenntag SE

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Brenntag SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 55,26 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 55,26 EUR. Die Abwärtsbewegung der Brenntag SE-Aktie ging bis auf 54,74 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 55,68 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 59.150 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Bei 78,28 EUR markierte der Titel am 14.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Kursplus von 41,66 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 51,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 6,44 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,15 EUR. Im Vorjahr hatte Brenntag SE 2,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 75,91 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 12.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,88 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Brenntag SE 0,93 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 3,99 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 3,94 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 14.05.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 07.05.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Brenntag SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,90 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Brenntag SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Aktien-Tipp Brenntag SE-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Brenntag-Aktie höher: Aufsichtsrat soll erweitert werden