Brenntag SE Aktie News: Anleger schicken Brenntag SE am Nachmittag ins Minus

Brenntag SE im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 55,08 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Brenntag SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:51 Uhr um 0,6 Prozent auf 55,08 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Brenntag SE-Aktie bisher bei 54,74 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 55,68 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 106.594 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (78,28 EUR) erklomm das Papier am 14.05.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Brenntag SE-Aktie 42,12 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 51,70 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Brenntag SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,15 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 75,91 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 12.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,88 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 0,93 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Brenntag SE im vergangenen Quartal 3,99 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Brenntag SE 3,94 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 14.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Brenntag SE veröffentlicht werden. Brenntag SE dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 07.05.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Brenntag SE einen Gewinn von 4,90 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Brenntag SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Aktien-Tipp Brenntag SE-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Brenntag-Aktie höher: Aufsichtsrat soll erweitert werden