Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 55,12 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 55,12 EUR abwärts. Die Brenntag SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 55,12 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 55,28 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.978 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.09.2024 bei 68,92 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Brenntag SE-Aktie 25,04 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 51,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Brenntag SE-Aktie 6,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,10 EUR, nach 2,10 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Brenntag SE-Aktie bei 62,94 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Brenntag SE am 14.05.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,93 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,97 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,07 Mrd. EUR – ein Plus von 1,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Brenntag SE 4,00 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Brenntag SE am 13.08.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 12.08.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,10 EUR je Aktie in den Brenntag SE-Büchern.

