Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Freitagmittag in Grün

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 57,24 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 57,24 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Brenntag SE-Aktie bei 57,30 EUR. Bei 56,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 20.235 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (68,92 EUR) erklomm das Papier am 04.09.2024. 20,41 Prozent Plus fehlen der Brenntag SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 51,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Brenntag SE-Aktie 9,68 Prozent sinken.

Brenntag SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,10 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 62,94 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 14.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,93 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,97 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 4,07 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Brenntag SE am 13.08.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 12.08.2026 dürfte Brenntag SE die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Brenntag SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,08 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

