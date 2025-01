Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE legt am Donnerstagnachmittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Brenntag SE zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Brenntag SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 57,14 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 2,1 Prozent auf 57,14 EUR. Die Brenntag SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 57,44 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 56,22 EUR. Von der Brenntag SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 164.979 Stück gehandelt.

Am 01.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,12 EUR an. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 34,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 15.01.2025 auf bis zu 54,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 5,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,05 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 76,29 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Brenntag SE am 12.11.2024. In Sachen EPS wurden 0,82 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Brenntag SE 1,18 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,48 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,07 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,09 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Brenntag SE am 12.03.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 11.03.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Brenntag SE-Aktie in Höhe von 4,58 EUR im Jahr 2024 aus.

