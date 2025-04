Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Das Papier von Brenntag SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 4,8 Prozent auf 57,96 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:46 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,8 Prozent auf 57,96 EUR. Die Brenntag SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 58,04 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 56,04 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 106.789 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 78,28 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.05.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 35,06 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 51,70 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,15 EUR. Im Vorjahr hatte Brenntag SE 2,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 75,91 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Brenntag SE am 12.03.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,88 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,99 Mrd. EUR im Vergleich zu 3,94 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 14.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Brenntag SE möglicherweise am 07.05.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Brenntag SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,90 EUR je Aktie.

