Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Zuletzt stieg die Brenntag SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,5 Prozent auf 57,24 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Brenntag SE-Papiere um 15:52 Uhr 3,5 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Brenntag SE-Aktie bei 58,04 EUR. Bei 56,04 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 280.786 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (78,28 EUR) erklomm das Papier am 14.05.2024. 36,76 Prozent Plus fehlen der Brenntag SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 51,70 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,15 EUR. Im Vorjahr hatte Brenntag SE 2,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 75,91 EUR.

Brenntag SE veröffentlichte am 12.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,88 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 0,93 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,99 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Brenntag SE einen Umsatz von 3,94 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 14.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 07.05.2026 wird Brenntag SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,90 EUR je Brenntag SE-Aktie belaufen.

