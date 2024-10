Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag mit Kurseinbußen

So entwickelt sich Brenntag SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 61,82 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 61,82 EUR abwärts. Bei 61,54 EUR markierte die Brenntag SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 62,06 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 85.856 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 87,12 EUR erreichte der Titel am 01.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 40,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 61,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 0,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,07 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Brenntag SE-Aktie bei 78,14 EUR.

Brenntag SE gewährte am 13.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,03 EUR. Im letzten Jahr hatte Brenntag SE einen Gewinn von 1,23 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,89 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,18 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 12.11.2024 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Brenntag SE rechnen Experten am 12.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE im Jahr 2024 4,66 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX fällt schlussendlich

Börse Frankfurt: LUS-DAX beendet den Dienstagshandel im Minus

Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Start des Dienstagshandels auf grünem Terrain