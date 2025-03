Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag nahe Vortagesschluss

Brenntag SE im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Brenntag SE-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 63,54 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr bei 63,54 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die Brenntag SE-Aktie bei 64,28 EUR. Das Tagestief markierte die Brenntag SE-Aktie bei 63,22 EUR. Bei 64,28 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 21.850 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 79,86 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.03.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.01.2025 bei 54,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 2,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,96 EUR je Brenntag SE-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 75,14 EUR.

Am 12.03.2025 äußerte sich Brenntag SE zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,88 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,93 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,99 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Brenntag SE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 14.05.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 07.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Brenntag SE ein EPS in Höhe von 5,06 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Brenntag SE-Aktie-Analyse: Warburg Research bewertet mit Buy

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX schwächelt am Donnerstagmittag

Börse Frankfurt in Rot: DAX zeigt sich schwächer