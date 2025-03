Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Montagvormittag kaum verändert

Brenntag SE im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 63,62 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr bei 63,62 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die Brenntag SE-Aktie bis auf 64,28 EUR. Der Kurs der Brenntag SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 63,62 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 64,28 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.839 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 79,86 EUR markierte der Titel am 22.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 25,53 Prozent Plus fehlen der Brenntag SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.01.2025 bei 54,20 EUR. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 14,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,96 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Brenntag SE 2,10 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 75,14 EUR je Brenntag SE-Aktie an.

Am 12.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,88 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,93 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,99 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,94 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 14.05.2025 terminiert. Am 07.05.2026 wird Brenntag SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,06 EUR je Aktie belaufen.

