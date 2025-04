Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag verlustreich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 55,68 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 55,68 EUR abwärts. Der Kurs der Brenntag SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 55,62 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 56,34 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 26.600 Brenntag SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 78,28 EUR erreichte der Titel am 14.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 28,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 7,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,15 EUR. Im Vorjahr erhielten Brenntag SE-Aktionäre 2,10 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 75,91 EUR an.

Am 12.03.2025 äußerte sich Brenntag SE zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,88 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,94 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,99 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 14.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 07.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je Brenntag SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,90 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Brenntag SE von vor 5 Jahren verdient

DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Brenntag SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Aktien-Tipp Brenntag SE-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse