Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert am Vormittag seitwärts

Die Aktie von Brenntag SE hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 64,22 EUR zeigte sich die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Brenntag SE-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 64,22 EUR. Die Brenntag SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 64,30 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Brenntag SE-Aktie bis auf 64,14 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 64,16 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.269 Brenntag SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 87,12 EUR erreichte der Titel am 01.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 35,66 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 21.06.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 64,04 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Brenntag SE-Aktie 0,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Brenntag SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,14 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 81,09 EUR je Brenntag SE-Aktie an.

Am 14.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,98 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 1,40 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 4,00 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,53 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 13.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Brenntag SE veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 06.08.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Brenntag SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,11 EUR fest.

