Brenntag SE Aktie News: Anleger schicken Brenntag SE am Vormittag ins Plus

Kurs der Brenntag SE

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Brenntag SE-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 09:06 Uhr wies die Brenntag SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 65,78 EUR nach oben. Die Brenntag SE-Aktie legte bis auf 65,82 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 65,68 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 7.674 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.03.2024 bei 87,12 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,44 Prozent hinzugewinnen. Am 21.06.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 64,04 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 2,65 Prozent würde die Brenntag SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Brenntag SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,14 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 81,09 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Brenntag SE am 14.05.2024 vor. Es stand ein EPS von 0,98 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brenntag SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,40 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11,59 Prozent auf 4,00 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 4,53 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Brenntag SE am 13.08.2024 vorlegen. Am 06.08.2025 wird Brenntag SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,11 EUR je Brenntag SE-Aktie.

