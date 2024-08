Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktienentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 65,22 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel

Anleger zeigten sich um 15:48 Uhr bei der Brenntag SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 65,22 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Brenntag SE-Aktie bei 65,22 EUR. Im Tief verlor die Brenntag SE-Aktie bis auf 64,66 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 64,98 EUR. Bisher wurden heute 24.769 Brenntag SE-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,12 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.03.2024 erreicht. Gewinne von 33,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 62,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 4,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,12 EUR. Im Vorjahr hatte Brenntag SE 2,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 79,14 EUR für die Brenntag SE-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Brenntag SE am 13.08.2024. Brenntag SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,23 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,89 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,26 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Brenntag SE-Bilanz für Q3 2024 wird am 12.11.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 05.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Brenntag SE.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Brenntag SE einen Gewinn von 4,74 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Börse Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels freundlich

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX legt letztendlich zu

Pluszeichen in Frankfurt: Schlussendlich Gewinne im DAX