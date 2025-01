Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag im Aufwind

So entwickelt sich Brenntag SE

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Das Papier von Brenntag SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,1 Prozent auf 59,76 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 3,1 Prozent im Plus bei 59,76 EUR. Die Brenntag SE-Aktie legte bis auf 59,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 57,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 111.583 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Bei 87,12 EUR erreichte der Titel am 01.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 31,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 15.01.2025 Kursverluste bis auf 54,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie.

Nach 2,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,05 EUR je Brenntag SE-Aktie. Analysten bewerten die Brenntag SE-Aktie im Durchschnitt mit 76,29 EUR.

Am 12.11.2024 lud Brenntag SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,82 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Brenntag SE ein EPS von 1,18 EUR je Aktie vermeldet. Brenntag SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,07 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,09 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Brenntag SE-Bilanz für Q4 2024 wird am 12.03.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 11.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Brenntag SE.

Experten taxieren den Brenntag SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,58 EUR je Aktie.

