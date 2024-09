Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Freitagnachmittag mit Kursfeuerwerk

Brenntag SE im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Brenntag SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 6,1 Prozent auf 67,24 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Brenntag SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 6,1 Prozent auf 67,24 EUR. Im Tageshoch stieg die Brenntag SE-Aktie bis auf 67,32 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 63,86 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 251.560 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Bei 87,12 EUR markierte der Titel am 01.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 29,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 25.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 61,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,12 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 78,70 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Brenntag SE am 13.08.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,03 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 1,23 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 4,18 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Brenntag SE 4,26 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 12.11.2024 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Am 05.11.2025 wird Brenntag SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Brenntag SE-Aktie in Höhe von 4,65 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Brenntag SE-Investment von vor einem Jahr verloren

Börse Frankfurt: DAX fällt letztendlich

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX liegt letztendlich im Minus