Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Dienstagvormittag nahe Vortagesschluss

Notierung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Kaum Ausschläge verzeichnete die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 59,96 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Brenntag SE-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 59,96 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Brenntag SE-Aktie bisher bei 60,00 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Brenntag SE-Aktie bis auf 59,56 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 59,68 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 9.909 Brenntag SE-Aktien.

Am 01.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,12 EUR. 45,30 Prozent Plus fehlen der Brenntag SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 15.01.2025 auf bis zu 54,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 9,61 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Brenntag SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,05 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 76,29 EUR an.

Brenntag SE ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,82 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Brenntag SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,07 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,09 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.03.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Brenntag SE rechnen Experten am 11.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE im Jahr 2024 4,58 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX schlussendlich leichter

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Montagshandels leichter

Handel in Frankfurt: DAX fällt