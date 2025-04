Brenntag SE Aktie News: Anleger greifen bei Brenntag SE am Montagvormittag zu

Kurs der Brenntag SE

Die Aktie von Brenntag SE zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Brenntag SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 58,30 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Brenntag SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 58,30 EUR. Die Brenntag SE-Aktie legte bis auf 58,42 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 58,36 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 9.896 Brenntag SE-Aktien.

Am 14.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 78,28 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 25,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 51,70 EUR. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 12,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 2,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,15 EUR je Brenntag SE-Aktie. Analysten bewerten die Brenntag SE-Aktie im Durchschnitt mit 75,91 EUR.

Am 12.03.2025 lud Brenntag SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,88 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 0,93 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,99 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Brenntag SE einen Umsatz von 3,94 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.05.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 07.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Brenntag SE.

Von Analysten wird erwartet, dass Brenntag SE im Jahr 2025 4,90 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

