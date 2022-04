Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE verteuert sich am Freitagmittag

Um 12:22 Uhr wies die Brenntag SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 74,98 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Brenntag SE-Aktie bisher bei 75,48 EUR. Mit einem Wert von 74,28 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Brenntag SE-Aktie belief sich zuletzt auf 113.565 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.09.2021 bei 87,40 EUR. Gewinne von 14,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.03.2022 (64,82 EUR). Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 15,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag SE-Aktie wird bei 91,68 EUR angegeben.

Brenntag SE ließ sich am 09.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,99 EUR gegenüber 0,72 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.041,70 EUR im Vergleich zu 2.876,20 EUR im Vorjahresquartal.

Brenntag SE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2022 voraussichtlich am 11.05.2022 präsentieren. Die Q1 2023-Finanzergebnisse könnte Brenntag SE möglicherweise am 10.05.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,63 EUR je Brenntag SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Erste Schätzungen: Brenntag SE präsentiert Quartalsergebnisse

Mercedes-Benz-Aktie, BASF-Aktie & Co.: Welche DAX-Unternehmen die höchsten Dividendenrenditen bieten

Dividenden der DAX-Konzerne: Diese DAX-Aktien könnten sich für Dividenden-Fans lohnen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Brenntag SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Brenntag SE

Bildquellen: Brenntag