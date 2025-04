Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen

Kurs der Brenntag SE

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Brenntag SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 58,14 EUR.

Das Papier von Brenntag SE konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 58,14 EUR. In der Spitze gewann die Brenntag SE-Aktie bis auf 58,24 EUR. Bei 57,78 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7.022 Brenntag SE-Aktien.

Am 14.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,28 EUR an. Gewinne von 34,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 51,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 11,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Brenntag SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,15 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 75,91 EUR für die Brenntag SE-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Brenntag SE am 12.03.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,88 EUR, nach 0,93 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Brenntag SE 3,99 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 14.05.2025 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Am 07.05.2026 wird Brenntag SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Brenntag SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,85 EUR je Aktie.

