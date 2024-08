Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE wird am Vormittag ausgebremst

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 66,96 EUR abwärts.

Um 09:05 Uhr ging es für die Brenntag SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 66,96 EUR. In der Spitze fiel die Brenntag SE-Aktie bis auf 66,82 EUR. Mit einem Wert von 66,92 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.542 Brenntag SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.03.2024 bei 87,12 EUR. 30,11 Prozent Plus fehlen der Brenntag SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 62,24 EUR. Dieser Wert wurde am 14.08.2024 erreicht. Abschläge von 7,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,12 EUR. Im Vorjahr erhielten Brenntag SE-Aktionäre 2,10 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag SE-Aktie wird bei 79,14 EUR angegeben.

Am 13.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,03 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 4,18 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Brenntag SE 4,26 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 12.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 05.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Brenntag SE.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Brenntag SE ein EPS in Höhe von 4,74 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX letztendlich mit grünem Vorzeichen

Börse Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende fester

Aufschläge in Frankfurt: Anleger lassen DAX steigen