DAX24.796 ±-0,0%Est506.000 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9400 -3,0%Nas23.411 -0,8%Bitcoin65.749 -1,5%Euro1,1795 ±0,0%Öl67,01 +1,1%Gold4.917 +5,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 PayPal A14R7U DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- US-Börsen uneins -- Palantir knackt Milliardenumsatz -- PayPal, Zalando, BioNTech, Siemens Energy, DroneShield, Novo Nordisk, ProSiebenSat.1 im Fokus
Top News
Disney-Aktie schwächelt: Themenpark-Chef D'Amaro übernimmt Konzernruder Disney-Aktie schwächelt: Themenpark-Chef D'Amaro übernimmt Konzernruder
Merck & Co.-Aktie fester: Umsatz und Gewinn steigen - Prognose enttäuscht Merck & Co.-Aktie fester: Umsatz und Gewinn steigen - Prognose enttäuscht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Hilf uns, finanzen.net zu verbessern. Nimm an unserer anonymen Umfrage teil - es dauert nur ein paar Minuten.

Britischer Datenschützer leitet Untersuchung wegen Grok ein

03.02.26 14:26 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Datenschutzbeauftragte hat eine Untersuchung zur Erstellung sexualisierter Bilder und Videos durch den KI-Chatbot Grok in Elon Musks Kurznachrichtendienst X eingeleitet. Der Schritt folge Berichten über die Erstellung solcher Bilder ohne Zustimmung der Betroffenen durch Grok, einschließlich von Kindern, hieß es in einer Mitteilung des Information Commissioner's Office (ICO).

Wer­bung

Die Erstellung und Verbreitung solcher Bilder solcher Inhalte werfe "erhebliche Bedenken im Hinblick auf das britische Datenschutzrecht auf und birgt das Risiko erheblicher potenzieller Schäden für die Öffentlichkeit", so die Mitteilung weiter. Es gehe darum, ob persönliche Daten rechtmäßig, fair und transparent verarbeitet worden seien und ob es angemessene Sicherheitsmechanismen bei Grok gebe, um zu verhindern, dass persönliche Daten zur Erstellung schädigender manipulierter Bilder verwendet werden.

ICO kann Strafen in Millionenhöhe verhängen

Die Untersuchung solle feststellen, ob die Unternehmen XIUC und xAI bei der Entwicklung und Anwendung von Grok die Datenschutzgesetze eingehalten haben. Noch sei nicht festgestellt worden, ob ausreichende Hinweise für einen Verstoß gegen das Datenschutzrecht vorlägen. Sollte das der Fall sein, würden etwaige Stellungnahmen der Unternehmen geprüft werden, so die Mitteilung weiter.

Das ICO kann Verstöße gegen das Datenschutzrecht unter anderem mit Strafen in Höhe von bis zu 17,5 Millionen Pfund (etwa 20,3 Millionen Euro) oder vier Prozent des weltweiten Umsatzes ahnden, je nachdem was höher ist./cmy/DP/nas