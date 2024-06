Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Nachmittag mit Kursfeuerwerk

So entwickelt sich Broadcom

Die Aktie von Broadcom zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Broadcom konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 14,6 Prozent auf 1.713,99 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Broadcom nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 14,6 Prozent auf 1.713,99 USD. Bei 1.735,80 USD markierte die Broadcom-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 1.713,46 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 761.614 Broadcom-Aktien umgesetzt.

Am 13.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1.735,80 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Broadcom-Aktie somit 1,26 Prozent niedriger. Bei 795,40 USD fiel das Papier am 22.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Broadcom-Aktie 53,59 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten Broadcom-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 18,40 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 21,04 USD. Analysten bewerten die Broadcom-Aktie im Durchschnitt mit 2.000,00 USD.

Broadcom ließ sich am 12.06.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 4,69 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Broadcom noch ein Gewinn pro Aktie von 8,39 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 42,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12,49 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 8,73 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.08.2024 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Broadcom-Aktie in Höhe von 47,37 USD im Jahr 2024 aus.

