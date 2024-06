Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Broadcom. Die Aktionäre schickten das Papier von Broadcom nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 1.642,00 USD.

Um 15:52 Uhr fiel die Broadcom-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 1.642,00 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Broadcom-Aktie ging bis auf 1.627,46 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 1.642,05 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 222.016 Broadcom-Aktien umgesetzt.

Am 19.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1.851,62 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Broadcom-Aktie damit 11,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 795,40 USD am 22.09.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 51,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Broadcom-Aktie.

Nach 18,40 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 21,02 USD je Broadcom-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 2.000,00 USD.

Am 12.06.2024 hat Broadcom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 8,39 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12,49 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 42,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Broadcom einen Umsatz von 8,73 Mrd. USD eingefahren.

Am 29.08.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Broadcom im Jahr 2024 47,71 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

