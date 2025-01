Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Nachmittag ohne große Veränderung

Broadcom im Blick

Die Aktie von Broadcom zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Die Broadcom-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 235,77 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Broadcom-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 235,77 USD. Im Tageshoch stieg die Broadcom-Aktie bis auf 237,43 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Broadcom-Aktie bisher bei 233,41 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 235,53 USD. Bisher wurden heute 585.057 Broadcom-Aktien gehandelt.

Am 17.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 251,87 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Broadcom-Aktie damit 6,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 06.01.2024 auf bis zu 104,15 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Broadcom-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,34 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 1.110,00 USD.

Am 12.12.2024 hat Broadcom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,92 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,85 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14,05 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 51,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,30 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Broadcom am 27.02.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Broadcom-Aktie in Höhe von 6,35 USD im Jahr 2025 aus.

