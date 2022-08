AXA-Aktie: AXA übertrifft Erwartungen trotz Ukraine-Belastung und kündigt Aktienrückkauf an

Der französische Versicherer AXA verbuchte laut eigener Mitteilung einen Nettogewinn von 4,11 Milliarden Euro nach 4,00 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Der Gewinn wurde durch eine Rückstellung in Höhe von rund 300 Millionen Euro vor Steuern im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine beeinträchtigt, darunter eine Abschreibung auf den Wert der Beteiligung am russischen Versicherer Reso Garantia.

Die Bruttoeinnahmen, die wichtigste Kennzahl des Unternehmens, stiegen im Vergleich zum Vorjahr bei konstanten Wechselkursen um 1 Prozent auf 55,14 Milliarden Euro, wobei das Segment Gesundheit um 13 Prozent und das Geschäft mit Lebensversicherungen um 5 Prozent schrumpfte.

Analysten hatten im Konsens mit 3,37 Milliarden Euro Nettogewinn und 54,61 Milliarden Euro Bruttoeinnahmen gerechnet. AXA erklärte, dass der bereinigte Gewinn aufgrund des starken organischen Wachstums um 8 Prozent auf 3,92 Milliarden Euro gestiegen sei.

Das Unternehmen kündigte überdies einen neuen Aktienrückkauf in Höhe von bis zu 1 Milliarde Euro an. Er soll so bald wie möglich unter Berücksichtigung der Marktbedingungen eingeleitet und voraussichtlich bis Februar 2023 abgeschlossen werden.

PARIS (Dow Jones)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com