Tesla-Rivale Nikola übertrifft Erwartungen trotz roter Zahlen - Nikola-Aktie springt zweistellig hoch

Aktien in diesem Artikel Nikola 9,45 EUR

Das EV-Startup Nikola hat im ersten Quartal 2021 erneut rote Zahlen geschrieben. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,14 US-Dollar, nach einem Verlust von 0,12 US-Dollar je Aktie im Vorjahresquartal. Analysten hatten hier im Vorfeld mit einem Wert von -0,274 US-Dollar gerechnet. Der Nettoverlust je Aktie wurde von Nikola mit 0,31 US-Dollar beziffert.

Einen Umsatz gab Nikola für das erste Quartal nicht an. Da der Tesla-Konkurrent bislang noch keine Elektrofahrzeuge auf den Markt gebracht hat, haben Analysten damit gerechnet, dass keinerlei Umsätze erzielt wurden. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Umsatz von 58.000 US-Dollar durch Solaranlagen generiert. Mit ersten Umsätzen aus dem EV-Geschäft rechnet Nikola für Ende 2021.

Die Nikola-Aktie zeigte sich an der NASDAQ in der Spitze 14,2 Prozent höher bei 11,58 US-Dollar. Aktuell beträgt das Plus noch 11,14 Prozent bei 11,27 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Nikola