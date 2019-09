Crashsorgen am Markt? An diesen Weisheiten können sich Anleger orientieren

• Globale Unsicherheiten belasten die Märkte• Experten sorgen sich um einen bevorstehenden Crash• Anleger sollten sich nicht von Ängsten treiben lassen

Die wirtschaftliche Lage ist aktuell angespannt: Der Handelskonflikt, der Brexit und die Regierungskrise in Italien sowie ein gebremstes weltweites Wirtschaftswachstum bereiten Anlegern Sorgen. Immer wieder wird von einer bevorstehenden Rezession gesprochen und Experten machten massive Insiderverkäufe, wie sie zuletzt 2007 aufgetreten sind, als Indikator aus, der auf einen Börsencrash hinweisen könnte. Falls es wirklich so weit kommen sollte, könnten diese Weisheiten Anlegern helfen, auch stürmische Zeiten zu überstehen.

"Sei gierig, wenn andere ängstlich sind"

Einen mit seiner Erfahrung und seinem Wissen dürfte auch ein Crash nicht aus der Ruhe bringen: Börsenguru Warren Buffett. Seine bekannte Aussage "Sei gierig, wenn andere ängstlich sind" bringt seine Einstellung auf den Punkt. Wenn es an den Börsen abwärts geht, ist dies die Möglichkeit, günstig einzusteigen. Denn gewisse Schwankungen gibt es an den Märkten nun einmal und auch wenn es zeitweise bergab geht, wer weiß, bald sieht die Welt vielleicht schon wieder ganz anders aus und Anleger können ihre Schnäppchen wieder teurer verkaufen.

Langfristige Strategie

Über Buffetts Aussage "Heute sitzt jemand im Schatten, weil ein anderer vor langer Zeit einen Baum gepflanzt hat" kann viel philosophiert werden. Eine mögliche Auslegung ist, dass man als Investor eine hohe Rendite aus einer Aktienanlage mitnehmen kann, wenn man langfristig investiert. Das Geld, das man in ein Unternehmen investiert, also der Samen, wächst langsam zu einem Baum heran und wer die nötige Geduld mitbringt, kann später die Früchte daraus ernten.

"Don’t try to catch a falling knife"

Warren Buffett sieht zwar in einem Abschwung eine Kaufgelegenheit, doch Anleger sollten sich in Acht nehmen, ein "fallendes Messer" zu fangen, wie es in einer Börsenweisheit heißt. Diese Aussage soll davor warnen, eine stark fallende Aktie zu kaufen, denn diese könnte im schlimmsten Fall noch weiter fallen und zudem gibt es immer Gründe für einen solchen Absturz. Anleger sollten daher besser zuerst eine Bodenbildung abwarten.

Auf beständige Unternehmen setzen

Wer in Unternehmen investiert, deren Zukunftsaussichten überzeugend sind, der sollte diese Aktien nicht wegen eines Kursrückschlags gleich verkaufen. Ein bedeutendes, großes Unternehmen, das Potenzial hat, wird sich auch von einem Rückschlag wieder erholen und wieder Gewinne abwerfen.

Cash is King

Eine andere Börsenweisheit besagt, dass, wer seine Aktien rechtzeitig verkauft und über ausreichend Barmittel verfügt, einen Börsencrash entspannt beobachten und anschließend günstig zukaufen kann.

Anleger sollten auf jeden Fall auch in Krisenzeiten rational handeln und sich nicht von Ängsten und Sorgen treiben lassen. Nun bleibt aber erst einmal abzuwarten, ob es tatsächlich zu dem viel gefürchteten Börsencrash kommt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Chanthanee / Shutterstock.com, BEST-BACKGROUNDS / Shutterstock.com