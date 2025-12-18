Bund-Emissionsvolumen steigt 2026 deutlich an

DOW JONES--Der Bund wird im kommenden Jahr Bundeswertpapiere im Gesamtvolumen von voraussichtlich rund 512 Milliarden Euro begeben. Für 2025 hatte der Bund im Vorfeld die Summe mit 380 Milliarden Euro beziffert. Damit macht sich das geplante Sondervermögen beim Emissionsvolumen bereits bemerkbar. Die Mittelbeschaffung erfolgt über Auktionen von konventionellen Bundeswertpapieren sowie die Emission Grüner Bundeswertpapiere, wie die Bundesfinanzagentur am Donnerstag mitteilte.

Am Kapitalmarkt werden über Auktionen konventionelle Bundeswertpapiere im Volumen von rund 318,0 Milliarden Euro platziert. Weitere 176,0 Milliarden Euro werden auf diesem Wege über den Geldmarkt finanziert. Hinzu kommt die Emission Grüner Bundeswertpapiere im Volumen von 16,0 Milliarden bis 19,0 Milliarden Euro. Dies schließt ein Syndikat im grünen Segment ein. Zusätzlich werden drei Syndikate im konventionellen Bereich durchgeführt, so dass insgesamt vier Syndikate im kommenden Jahr geplant sind.

2026 sind planmäßig 17 Emissionen von 2-jährigen Bundesschatzanweisungen im Gesamtvolumen von 92,0 Milliarden Euro vorgesehen. Über 5-jährige Bundesobligationen werden in 14 Begebungen insgesamt 73,0 Milliarden Euro finanziert. Für 7-jährige Bundesanleihen sind sechs Begebungstermine mit einem Gesamtvolumen von 22,0 Milliarden geplant. Über 10-jährige Bundesanleihen werden in 15 Auktionsterminen insgesamt 82,0 Milliarden Euro aufgenommen.

Angesichts der Nachfrage nach 20-jährigen Anleihen wird der Bund im Jahr 2026 erstmalig eine 20-jährige Bundesanleihe begeben. Diese Neuemission wird im Syndikatsverfahren erfolgen. In den Auktionen werden die 15-jährigen Bundesanleihen und die 20-jährigen Bundesanleihen zu einem Segment Bund 15/20 kombiniert. In zehn Auktionsterminen werden insgesamt 20,0 Milliarden Euro durch Aufstockungen finanziert. In jeder Auktion des Segments Bund 15/20, die in der Regel als Multi ISIN-Auktion durchgeführt wird, wird als erste Anleihe entweder eine neuere 15-jährige oder die neue 20-jährige Bundesanleihe begeben. Als zweite Anleihe können grundsätzlich alle ausstehenden Bundesanleihen mit einer Fälligkeit ab dem Jahr 2037 ausgewählt werden. Die zweite Anleihe wird jeweils in der Woche vor der Multi-ISIN-Auktion bekannt gegeben.

Für umlaufende 30-jährige Bundesanleihen ist monatlich, mit Ausnahme Dezember, ein Auktionstermin vorgesehen. Über diese elf Aufstockungen wird ein Gesamtvolumen von 29,0 Milliarden Euro platziert. Die Emissionen werden in der Regel im Rahmen von Multi-ISIN-Auktionen stattfinden. Bei allen Multi-ISIN-Auktionen wird wie bisher eine Anleihe erst in der Woche vor der Auktion bekannt gegeben. Dafür kommen wie im Segment Bund 15/20 grundsätzlich alle ausstehenden Bundesanleihen mit einer Fälligkeit ab dem Jahr 2037 in Frage.

Am Geldmarkt werden im Januar zwei unverzinsliche Schatzanweisungen im Volumen von jeweils 3,0 Milliarden Euro neu emittiert. Ab Februar erfolgt, mit Ausnahme Dezember, monatlich eine Neuemission von unverzinslichen Schatzanweisungen mit 12-monatiger Laufzeit mit gleichem Volumen. Zudem werden im Jahresverlauf unverzinsliche Schatzanweisungen mit elf-, neun-, sechs-, fünf- und dreimonatiger Restlaufzeit aufgestockt. Insgesamt werden auf diese Weise unverzinsliche Schatzanweisungen im Volumen von 176,0 Milliarden Euro begeben. Davon werden 53,0 Milliarden Euro über Papiere aufgenommen, die aufgrund ihrer kurzen Laufzeit in 2026 wieder fällig und somit unterjährig getilgt werden.

Im grünen Segment ist von Februar bis einschließlich Oktober monatlich ein Auktionstermin geplant. Jeweils in der Vorwoche der Auktionen wird bekannt gegeben, welche Grünen Bundeswertpapiere emittiert werden. Die Durchführung von Multi-ISIN-Auktionen ist möglich. Im Syndikatsverfahren wird zusätzlich eine 15-jährige Grüne Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. Mai 2041 neu begeben. Die Emissionen Grüner Bundeswertpapiere werden ab dem Jahr 2026 unter einem aktualisierten Rahmenwerk erfolgen. Das neue Rahmenwerk wird im Januar 2026 veröffentlicht und wird das Rahmenwerk aus dem Jahr 2020 ablösen.

Im Jahr 2026 ist die Durchführung von vier Syndikaten geplant. Neben den bereits genannten Neubegebungen einer konventionellen 20-jährigen Bundesanleihe und einer 15-jährigen Grünen Bundesanleihe im Syndikat wird es zwei weitere Begebungen von konventionellen Bundesanleihen im 30-jährigen Laufzeitsegment im Syndikatsverfahren geben. Grundsätzlich gilt für alle Bundeswertpapiere, dass sich die in der Jahresvorausschau genannten Vorhaben - je nach Finanzierungsbedarf und Liquiditätslage des Bundes und seiner Sondervermögen und je nach Kapitalmarktsituation - noch ändern können.

