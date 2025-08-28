DAX24.040 ±-0,0%ESt505.397 +0,1%Top 10 Crypto15,90 -1,5%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin95.859 -0,5%Euro1,1664 -0,1%Öl68,24 ±-0,0%Gold3.409 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Palantir A2QA4J BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich stabil -- Wall Street schließt stabil -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike knackt Milliardenumsatz -- Bayer, Palantir, Clara Technologies, Rheinmetall, HENSOLDT, RENK im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie: Analyst sieht 9 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung bis 2030 NVIDIA-Aktie: Analyst sieht 9 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung bis 2030
Hedgefonds greifen nicht nur bei NVIDIA zu - Tesla-Aktie erstmals seit 2022 wieder unter Favoriten Hedgefonds greifen nicht nur bei NVIDIA zu - Tesla-Aktie erstmals seit 2022 wieder unter Favoriten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Setzen Sie auf eine sichere Zukunft - mit Gold und Silber von philoro. Investieren Sie heute und schützen Sie Ihr Vermögen vor turbulenten Zeiten.

Bundesagentur stellt Arbeitsmarktstatistik für August vor

29.08.25 05:49 Uhr

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht am Freitag (10.00 Uhr) ihre Arbeitsmarktstatistik für August. Fachleute erwarten, dass die Zahl der Arbeitslosen in diesem Monat über die Grenze von drei Millionen Menschen steigen könnte - und damit erstmals seit 15 Jahren in einem August. Im Juli hatte die Zahl mit 2,979 Millionen Arbeitslosen noch knapp darunter gelegen.

Wer­bung

Die Arbeitslosigkeit steigt üblicherweise über den Sommer, weil Unternehmen vor den Ferien weniger einstellen und Ausbildungsverhältnisse enden. In den vergangenen drei Jahren hatte sich die Zahl der Arbeitslosen nach Angaben der Bundesagentur im August zwischen 63.000 und 79.000 erhöht. Der Anstieg könnte diesmal in einem ähnlichen Bereich liegen.

Im Herbst könnte sich die Entwicklung am Arbeitsmarkt aber wieder etwas aufhellen. Das Arbeitsmarktbarometer des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung legte im August erneut zu und lag erstmals seit längerem wieder im positiven Bereich. Das Barometer befragt die Arbeitsagenturen zu ihrer Einschätzung für die nächsten drei Monate./igl/DP/stw