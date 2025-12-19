DAX24.187 -0,1%Est505.737 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,65 +4,2%Nas23.006 +1,4%Bitcoin75.297 +3,3%Euro1,1713 -0,1%Öl60,02 +0,5%Gold4.326 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 TUI TUAG50 Bayer BAY001 Allianz 840400 Micron Technology 869020 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Großer Verfallstag: DAX stabil -- BoJ erhöht Zinsen auf höchstes Niveau seit drei Jahrzehnten -- DroneShield, BioNTech, Nike, Micron, Cannabis- und Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Abseits von NVIDIA-Aktie und Co. - So können Anleger von der Knappheit bei KI-Infrastruktur profitieren Abseits von NVIDIA-Aktie und Co. - So können Anleger von der Knappheit bei KI-Infrastruktur profitieren
Trump Media & Technology Group (DJT) im Pivotal-Point-Check: Überraschender Milliarden-Deal mit Kernfusions-Pionier TAE Technologies lässt die Truth Social-Aktie um 42 % explodieren! Trump Media & Technology Group (DJT) im Pivotal-Point-Check: Überraschender Milliarden-Deal mit Kernfusions-Pionier TAE Technologies lässt die Truth Social-Aktie um 42 % explodieren!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bundesrat billigt Lachgas-Verbot

19.12.25 12:17 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Lachgas, das zusehends als Partydroge kursiert, ist künftig für Kinder und Jugendliche in Deutschland verboten. Der Bundesrat billigte ein vom Bundestag beschlossenes Gesetz von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU), das Erwerb und Besitz für Minderjährige untersagt. Generell verboten werden der Online-Handel und der Kauf an Automaten. Auch die Verfügbarkeit chemischer K.o-Tropfen, die als "Vergewaltigungsdroge" eingesetzt werden, wird künftig beschränkt. Gelten dürften die neuen Vorgaben wohl ab April 2026.

Wer­bung

Hintergrund ist, dass der Konsum von Lachgas gerade für Minderjährige mit hohen Gesundheitsrisiken verbunden ist, wie Warken deutlich gemacht hatte - etwa mit Bewusstlosigkeit bis hin zu bleibenden Schäden des Nervensystems. Häufig atmen Konsumenten Lachgas, also Distickstoffmonoxid (N2O), als euphorisierenden Stoff über Luftballons ein. Strikte Regeln kommen außerdem für die Chemikalien Gamma-Butyrolacton (GBL) und 1,4-Butandiol (BDO). Sie sind als K.-o.-Tropfen bekannt, die in Getränke gegeben werden können./sam/DP/stw