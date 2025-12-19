DAX24.187 -0,1%Est505.737 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,65 +4,3%Nas23.006 +1,4%Bitcoin75.297 +3,3%Euro1,1713 -0,1%Öl60,02 +0,5%Gold4.326 -0,2%
Bundesrat stimmt neuem Wehrdienst zu

19.12.25 12:17 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der neue Wehrdienst kann zum 1. Januar kommen. Nach dem Bundestag hat auch der Bundesrat dem Gesetz zur Modernisierung des Wehrdienstes zugestimmt. Es sieht eine verpflichtende Musterung junger Männer und die Wiedereinführung der Wehrerfassung vor. Weiter gilt aber das Prinzip der Freiwilligkeit.

Ziel des Gesetzes ist es, die Truppenstärke der Bundeswehr bis zum Jahr 2035 von derzeit rund 184.000 Soldatinnen und Soldaten auf 255.000 bis 270.000 zu erhöhen.

Alle jungen Männer und Frauen ab Geburtsjahrgang 2008 werden vom nächsten Jahr an einen Fragebogen zur Person erhalten, der auch die Motivation zum Wehrdienst abfragt. Männer müssen, Frauen können diesen beantworten, denn für Frauen sieht das Grundgesetz keine Wehrpflicht vor. Für alle Männer, die ab dem 1. Januar 2008 geboren wurden, soll dann die Musterung wieder zur Pflicht werden. Praktisch wird sie aber erst später greifen./sk/DP/stw